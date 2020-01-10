Турпоток на российский полуостров вырос на 9,3%

В 2019 г. туристы с Украины стали чаще бывать в Крыму – туда приехали 1,1 миллиона граждан Незалежной. Годом раньше их было на 100 тысяч меньше. Новость появилась сразу после скандала, раздутого украинскими СМИ о пустом Крымском мосте и отсутствии соотечественников на курортах.

Большая часть гостей из соседней страны – 58,3% – выбрали для отдыха Ялту, рассказали RT в региональном Министерстве курортов и туризма. Вторым по популярности стал Симферополь – 14,6%.

В Евпаторию отправились 8,5% путешественников. Также украинские туристы отдыхали в Сакском районе, Большой Алуште, Судаке, Феодосии и Керчи, отмечает "Вечерняя Москва".

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей страничке в Facebook ранее сообщил, что в ушедшем году на полуостров приехали 7,43 миллиона туристов – это на 9,3% больше, чем в 2018 году. При этом среди иностранных туристов больше всего граждан Украины.