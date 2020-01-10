Визит Путина в Крым взбесил верхушку Незалежной

МИД Украины отправил России ноту протеста в связи с визитом Владимира Путина в Крым. Как говорится в сообщении российского ведомства, дипломаты РФ вернули ее Киеву без рассмотрения, "ввиду отсутствия оснований для протеста".

В МИДе подчеркнули, что президенту и другим официальным лицам не нужно получать согласие от других государств на посещение субъектов своей страны.

"Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации", – цитирует заявление ведомства "телеканал 360".

Ранее Владимир Путин побывал на совместных учениях Черноморского и Северного флотов, где наблюдал за маневрами с борта крейсера "Адмирал Устинов". В частности, опубликовано видео, где президент приветствует летчиков Су-30СМ с палубы корабля.

Визит Владимира Путина сильно разозлил украинских политиков и общественных деятелей. Так, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что Путин "приехал на похороны черноморской эскадры", так как состояние ЧФ якобы оставляет желать лучшего.