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На Украине похоронили российский флот

На Украине похоронили российский флот
Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
В траурной церемонии заметили Путина

Надводного флота у России нет. Об этом заявил председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его мнению, состояние базирующихся на Черном море кораблей РФ столь плачевное, что президент РФ лично прибыл, чтобы в последний раз взглянуть на остатки прежней гордости страны.

"Фактически, Путин приехал не на учения Черноморского флота, а на похороны черноморской эскадры", – заявил Романюк "Обозревателю".

Политик, активно продвигающий Незалежную в состав НАТО, вспомнил несколько случаев поломок кораблей ВМФ России и сделал безапелляционный вывод: военный флот Румынии – и тот намного выше по боеспособности, чем российский.

"В России вообще нет надводного флота. Единственное, что у них есть, – это флот атомных подводных лодок, который действительно представляет реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире", - подчеркнул Романюк.

Накануне, 9 января, в Черном море в присутствии Владимира Путина прошли ракетные стрельбы в ходе учений Северного и Черноморского флотов РФ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Хохломразям слабо попробовать на зуб Черноморский Флот вот и изощряются, а когда попробуют сразу поймут жив он или нет, првда если голова целой останется. Будет просто большой привет от ЧФ хохляцким свинорылым ублюдкам.
Гость
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По сравнению с контроцептивным , ущербным флотом украины Ч/Ф России выглядит весело
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