Ракеты поразили цель на глазах президента

Российские перехватчики Миг-31БМ провели боевые пуски ракетами "Кинжал" на совместных учениях Черноморского и Северного флотов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, в маневрах задействовали два истребителя, которые поразили цель на одном из полигонов у побережья Крыма.

Гиперзвуковой "Кинжал", представляющий собой воздушную версию "Искандер-М", запускают достаточно редко, тем более, на учениях. Но, как известно, в Севастополь прибыл российский президент, поэтому военным разрешили "программу максимума".

Ракета, которая способна менять траекторию и разгоняться до скорости 10 Махов, крайне опасна, а сбить ее, по заверению российских военных, практически невозможно.

МиГ-31БМ с увесистым белым "Кинжалом", который может быть ядерным, заметен издалека. Однако перехватчику вовсе необязательно заходить в зону действия ПВО, так как дальность ракеты составляет 2 тыс. км. Кроме того, самолет может дозаправиться в воздухе.

Ранее Минобороны опубликовало очередное видео заправки МиГ-31БМ с Ил-76 в Челябинской области. Сообщается, что перехватчики преодолели порядка 2,5 тыс. км. Опытные пилоты подлетали к воздушным танкерам на расстояние 10 метров, контролируя мощность двигателей вручную. При это скорость составляла примерно 500 км/час.