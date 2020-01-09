Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Смерть врагам: МиГ-31БМ запустили "Кинжалы" в Крыму

Смерть врагам: МиГ-31БМ запустили "Кинжалы" в Крыму
Фото:Zuma\TASS
Ракеты поразили цель на глазах президента

Российские перехватчики Миг-31БМ провели боевые пуски ракетами "Кинжал" на совместных учениях Черноморского и Северного флотов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, в маневрах задействовали два истребителя, которые поразили цель на одном из полигонов у побережья Крыма.

Гиперзвуковой "Кинжал", представляющий собой воздушную версию "Искандер-М", запускают достаточно редко, тем более, на учениях. Но, как известно, в Севастополь прибыл российский президент, поэтому военным разрешили "программу максимума".

Ракета, которая способна менять траекторию и разгоняться до скорости 10 Махов, крайне опасна, а сбить ее, по заверению российских военных, практически невозможно.

МиГ-31БМ с увесистым белым "Кинжалом", который может быть ядерным, заметен издалека. Однако перехватчику вовсе необязательно заходить в зону действия ПВО, так как дальность ракеты составляет 2 тыс. км. Кроме того, самолет может дозаправиться в воздухе.


Ранее Минобороны опубликовало очередное видео заправки МиГ-31БМ с Ил-76 в Челябинской области. Сообщается, что перехватчики преодолели порядка 2,5 тыс. км. Опытные пилоты подлетали к воздушным танкерам на расстояние 10 метров, контролируя мощность двигателей вручную. При это скорость составляла примерно 500 км/час. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Газпром" терпит убытки из-за условий Украины

Поставки российского газа на Запад резко сократились после Нового года

"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк

Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей