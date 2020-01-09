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Началось: НАТО усиливает группировку в Черном море

Началось: НАТО усиливает группировку в Черном море
Фото: commons.wikimedia.org
Россия наращивает свои силы и делает "предупредительные выстрелы"

В НАТО в очередной раз заявили о правах на Черное море. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал его "стратегическим регионом", в котором альянс будет усиливать свое присутствие.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

Румыния вошла в НАТО в 2004 году. Страна граничит с Молдавией и Украиной. Это самая близкая к Крым страна альянса.

Заявление Столтенберга вряд ли понравится российскому командованию. В четверг в Крыму прошли совместные учения Черноморского и Северного флота с участием летчиков перехватчиков МиГ-31БМ и ракетного крейсера "Маршал Устинов". Россия как бы намекает НАТО, что не потерпит "навязчивого соседа".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да России только и остается что намекать НАТО больше она ничего не может а если Россия сунется то получит по полному
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