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В НАТО в очередной раз заявили о правах на Черное море. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал его "стратегическим регионом", в котором альянс будет усиливать свое присутствие.
Как передает ТАСС, соответствующее заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
Румыния вошла в НАТО в 2004 году. Страна граничит с Молдавией и Украиной. Это самая близкая к Крым страна альянса.
Заявление Столтенберга вряд ли понравится российскому командованию. В четверг в Крыму прошли совместные учения Черноморского и Северного флота с участием летчиков перехватчиков МиГ-31БМ и ракетного крейсера "Маршал Устинов". Россия как бы намекает НАТО, что не потерпит "навязчивого соседа".
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