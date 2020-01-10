"Нафтогаз" подготовил новый иск против "Газпрома"

Киев решил продолжать судиться с Москвой по газовой теме. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд", – рассказал Витренко в интервью Liga.net.

Представителя "Нафтогаза" не смутило, что только в самых последних числах декабря 2019 г. он лично поставил свою подпись под соглашением с российской стороной о транзите газа, одним из условий которого была аннуляция взаимных претензий РФ и Незалежной и отзыв судебных исков. Сумму компенсации, которую "Нафтогаз" рассчитывает получить от "Газпрома" за крымские активы, по словам Витренко, должен определить Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге "в конце 2020-го или в 2021 году".

При этом директор "Нафтогаза" не стал отрицать, что 1% от суммы получит непосредственно руководство компании в качестве премии, также как и 1% от $3 млрд, которые украинская сторона уже получила от "Газпрома" перед подписанием транзитного договора.