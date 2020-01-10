Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинцы наплевали на договоренности с Россией по газу

Украинцы наплевали на договоренности с Россией по газу
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеЖуткий конец Крымского моста записали на видео
"Нафтогаз" подготовил новый иск против "Газпрома"

Киев решил продолжать судиться с Москвой по газовой теме. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд", – рассказал Витренко в интервью Liga.net.

Представителя "Нафтогаза" не смутило, что только в самых последних числах декабря 2019 г. он лично поставил свою подпись под соглашением с российской стороной о транзите газа, одним из условий которого была аннуляция взаимных претензий РФ и Незалежной и отзыв судебных исков. Сумму компенсации, которую "Нафтогаз" рассчитывает получить от "Газпрома" за крымские активы, по словам Витренко, должен определить Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге "в конце 2020-го или в 2021 году". 

При этом директор "Нафтогаза" не стал отрицать, что 1% от суммы получит непосредственно руководство компании в качестве премии, также как и 1% от $3 млрд, которые украинская сторона уже получила от "Газпрома" перед подписанием транзитного договора.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк

Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей