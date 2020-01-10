Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Апокалиптические прогнозы разрушения Крымского моста украинских экспертов продолжаются. Их ведуны предрекли скорую смерть теперь уже железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив всего лишь на основе коротких интервью российских инженеров-строителей, надерганных из разных телерепортажей наших каналов.

А поскольку жители Незалежной также провели длинные новогодние каникулы и никаких новостей-страшилок (желательно из России), кроме страшной трагедии с самолетом в Иране, не случилось (но там пока сложно найти следы Кремля, хотя попытки уже есть), Радио Свобода с его полуостровными фантомами-"Реалиями" смонтировало видео с комментариями разных спецов с берегов Днепра прошлогодней выдержки. Кандидат Медовар прилагается всенепременно.



На закуску выдали на-гора почти свежего, но бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который признал, что Крымский мост является мега-проектом РФ и единственным в своем роде за последние 10 лет.

"С другой стороны недавно на Ямале несколько ниток газопровода всплыли. Поэтому все, что делают русские – это обычно некачественно и заканчивает свою жизнь очень быстро и плохо. Поэтому надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", – заявил пан Омелян в комментарии оплачиваемому из Госдепа США информресурсу.

Посвятив почти пять минут нарезкам из мнений разных украинских аналитиков о качестве проведенных технологических испытаний нашими мостостроителями транспортного перехода, подчеркнув, что это все наработки из советских времен, ролик заканчивается почти на мажорной ноте.

"Серьезных дефектов в конструкции пока не обнаружили. А делать какие-либо окончательные выводы относительно надежности моста независимые эксперты не берутся. Инженерных данных по строительству или испытаниям в открытом доступе нет", – резюмировали авторы видео.

Между тем, президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, который проходит в Ялте, сообщил, чтополноценное грузовое движение по Крымскому мосту начнется с 1 июля наступившего года, пишет ТАСС. Напомним, пассажирское движение лидер страны открыл 23 декабря 2019-го.

