Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

На Ямале всплыл трубопровод "Газпрома"

На Ямале всплыл трубопровод "Газпрома"
Фото: www.globallookpress.com
Топливная магистраль нуждается в капитальном ремонте

На поверхность Карского моря поднялась еще одна ветка газопровода "Бованенково – Ухта-2", проработавшего на сей день всего два года. Таким образом, всплыла половина ниток подводной части трубопровода "Газпрома".  

Первая – "вышла в свет" еще в прошлом году, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление компании. Сейчас поднялась со дна четвертая, также резервная.  

Обе нитки входят в состав морского участка через Байдарацкую губу на Ямале. "Газпром" озадачен поиском подрядчика для капремонта перехода.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вася
Ответить
весь газпром с Ксенией Андреевой и Миллером
Вася
Ответить
Скоро весь газпром всплывет вместе с Миллером
Гость
Ответить
Скоро и "Северные потоки" всплывут!
Гость
Ответить
тюю...каклам снаряды подогнали сутра :))
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей