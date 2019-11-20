Топливная магистраль нуждается в капитальном ремонте

На поверхность Карского моря поднялась еще одна ветка газопровода "Бованенково – Ухта-2", проработавшего на сей день всего два года. Таким образом, всплыла половина ниток подводной части трубопровода "Газпрома".

Первая – "вышла в свет" еще в прошлом году, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление компании. Сейчас поднялась со дна четвертая, также резервная.

Обе нитки входят в состав морского участка через Байдарацкую губу на Ямале. "Газпром" озадачен поиском подрядчика для капремонта перехода.