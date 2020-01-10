Украинские СМИ разгадали тайну вояжа лидера нации на Аравийский полуостров

Офис президента Украины Владимира Зеленского категорически отрицает распространенную местными журналистами информацию о якобы секретном контакте главы государства с посланцами России в Омане. Из-за этого, возможно, он не смог стремительно вылететь домой на фоне гибели "Боинга" в Тегеране.

Отрицательный ответ на данные домыслы ОП дал изданию "Новое время".

Ранее другой украинский портал "Тексты" опубликовало статью, в которой было сделано предположение, что Зеленский 8 января встретился в Омане, куда он сам неожиданно вылетел на отдых после празднования Нового года, с делегацией из РФ, специально прибывшей для этого на побережье Аравийского полуострова.

По данным издания, чартерный самолет Bombardier с номером 9H-VJN приземлился в Маскате в то же время, когда там находился лидер Незалежной.

Отмечается, сначала в Оман прилетел борт T7-GEM, на котором Зеленский мог вернуться в Киев, однако он ждал, пока в Маскат прилетит Bombardier с номером 9H-VJN. Данный самолет простоял 4 дня без заказов в Стокгольме, потом отправился в Москву, забрал пассажиров и приземлился в оманской столице.

После крушения украинского "Боинга" в Иране – 8 января – все СМИ в Незалежной ждали скорейшего возвращения лидера нации домой, но тот не торопился.

Сперва в Москву улетает T7-GEM, а уже спустя 18 часов после новостей о трагедии в Киев, наконец, отправился и Зеленский. Издание подчеркивает, что для переговоров с посланцами из Москвы у главы государства было примерно 12 часов.

Также портал указывает, что на бизнес-джете с хвостовым номером T7-GEM летает лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который именно в те же дни был в Омане.

