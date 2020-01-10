Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Из-за встречи Зеленского с делегацией Москвы разгорелся скандал

Из-за встречи Зеленского с делегацией Москвы разгорелся скандал
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинские СМИ разгадали тайну вояжа лидера нации на Аравийский полуостров

Офис президента Украины Владимира Зеленского категорически отрицает распространенную местными журналистами информацию о якобы секретном контакте главы государства с посланцами России в Омане. Из-за этого, возможно, он не смог стремительно вылететь домой на фоне гибели "Боинга" в Тегеране.

Отрицательный ответ на данные домыслы ОП дал изданию "Новое время".

Ранее другой украинский портал "Тексты" опубликовало статью, в которой было сделано предположение, что Зеленский 8 января встретился в Омане, куда он сам неожиданно вылетел на отдых после празднования Нового года, с делегацией из РФ, специально прибывшей для этого на побережье Аравийского полуострова.

По данным издания, чартерный самолет Bombardier с номером 9H-VJN приземлился в Маскате в то же время, когда там находился лидер Незалежной.

Отмечается, сначала в Оман прилетел борт T7-GEM, на котором Зеленский мог вернуться в Киев, однако он ждал, пока в Маскат прилетит Bombardier с номером 9H-VJN. Данный самолет простоял 4 дня без заказов в Стокгольме, потом отправился в Москву, забрал пассажиров и приземлился в оманской столице.

После крушения украинского "Боинга" в Иране – 8 января – все СМИ в Незалежной ждали скорейшего возвращения лидера нации домой, но тот не торопился.

Сперва в Москву улетает T7-GEM, а уже спустя 18 часов после новостей о трагедии в Киев, наконец, отправился и Зеленский. Издание подчеркивает, что для переговоров с посланцами из Москвы у главы государства было примерно 12 часов.

Также портал указывает, что на бизнес-джете с хвостовым номером T7-GEM летает лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который именно в те же дни был в Омане.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк

Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей