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"Где сутки болтался?": Зеленский взбесил украинцев

"Где сутки болтался?": Зеленский взбесил украинцев
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава государства попал в опалу из-за крушения "Боинга" в Тегеране

Украинцы взъелись на своего президента Владимира Зеленского за нерасторопность.

Под сообщением о приезде главы государства в ночь на 9 января в аэропорт "Борисполь", дабы почтить память побивших в авиакатастрофе 8 января, гаранту напомнили, что трагедия произошла еще накануне. Фото, на котором Владимир Александрович кладет цветы к снимкам жертв крушения украинского "Боинга", сопровождают гневные комментарии недовольных граждан Незалежной: 

"А где он сутки болтался? Это что ему частная лавочка? Он сейчас не человек. Он государственная функция. Он ОБЯЗАН реагировать мгновенно и действовать незамедлительно", "А почему людей нет рядом, почему зал пустой? Ты боишься??? Ты чувствуешь грешок сам??? Цветы оно положило, а в душе пустота!", "Спасибо, что положили цветы. Жаль, что не вчера".

Однако не все оказались столько категоричными. Часть украинцев заступились за главу государства. Они пожелали Зеленскому сил и терпения, ответив взбешенным злопыхателям.  

"У вас нет ничего святого", "Президент сделал все как нужно, гнилые комментарии оставьте при себе", "Проплаченные шавки гавкают", "Господи, как в этой стране может быть мир, спокойствие и благодать, когда сколько зла в большинстве вас", "Ваша злоба никому и никогда не принесли добра и мира", – парировали защитники. 

Напомним, крушение самолета, следовавшего рейсом "Тегеран – Киев", произошла ранним утром 8 января. В результате катастрофы, в которой нашли след США, погибли все находившиеся на борту лайнера люди: 167 (по другим данным – 168) пассажиров и 9 членов экипажа. В четверг, 9 января, всплыли страшные подробности трагедии. 

Ксения АНДРЕЕВА

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