Незалежная надеется разместить российский газ в хранилищах

Успехи, как известно, окрыляют. Вот и Украине заключение нового транзитного договора вскружило голову – она захотела большего.

Незалежная придумала способ, как еще стрясти денег с северного соседа. В частности, речь идет о "складировании" российского газа в украинских хранилищах, пояснил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Возможно, уже "Нафтогаз" вернется к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ (подземные хранилища газа). Однозначно коммерческий интерес у "Газпрома" к этим мощностям есть, нужно их соответственно привлекать",

– заявил топ-менеджер на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "Наш".

Напомним, от взаимных претензий по газу Россия и Украина отказались в конце 2019 г., 30 декабря, что послужило поводом заключить новый транзитный контракт между странами. Ранее Киев выдвинул Москве условия, из-за которых наша страна сейчас терпит убытки.