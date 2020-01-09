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Киев придумал способ стрясти еще денег с Москвы

Киев придумал способ стрясти еще денег с Москвы
Фото: Maksym Polishchuk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежная надеется разместить российский газ в хранилищах

Успехи, как известно, окрыляют. Вот и Украине заключение нового транзитного договора вскружило голову – она захотела большего. 

Незалежная придумала способ, как еще стрясти денег с северного соседа. В частности, речь идет о "складировании" российского газа в украинских хранилищах, пояснил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. 

"Возможно, уже "Нафтогаз" вернется к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ (подземные хранилища газа). Однозначно коммерческий интерес у "Газпрома" к этим мощностям есть, нужно их соответственно привлекать",

– заявил топ-менеджер на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "Наш".   

Напомним, от взаимных претензий по газу Россия и Украина отказались в конце 2019 г., 30 декабря, что послужило поводом заключить новый транзитный контракт между странами. Ранее Киев выдвинул Москве условия, из-за которых наша страна сейчас терпит убытки. 

Ксения АНДРЕЕВА

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