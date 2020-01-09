В Киеве подсчитали убытки от российского газопровода

Украина лишилась части клиентов, которым транспортировала российский газ по своей трубопроводной системе, из-за запуска "Турецкого потока". Это признал гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Новый экспортный газопровод, проложенный по дну Черного моря из России в Турцию и далее в страны Южной Европы, торжественно открыт только 8 января 2020 года. Но уже с 1 января от транзитных услуг Незалежной отказались Болгария, Турция и ряд других государств. Фактически по украинской трубе в балканском направлении газ идет только в Румынию и Молдавию. То есть объем прокачки снизился на 15 млрд кубометров в год, а финансовые потери Киева составят из-за этого $450 млн, приводит "Интерфакс" слова Макогона.

Ранее выяснилось, что "Турецкий поток" еще не начал работать на полную мощность, но по всем другим российским экспортным газопроводам "Газпрома" поставки значительно снизились.