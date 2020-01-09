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"Турецкий поток" лишил Украину миллионов долларов

Украинские миллионы утекли в "Турецкий поток"
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжение"Обыкновенное самодурство": на Украине высмеяли показушника-Зеленского
В Киеве подсчитали убытки от российского газопровода

Украина лишилась части клиентов, которым транспортировала российский газ по своей трубопроводной системе, из-за запуска "Турецкого потока". Это признал гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Новый экспортный газопровод, проложенный по дну Черного моря из России в Турцию и далее в страны Южной Европы, торжественно открыт только 8 января 2020 года. Но уже с 1 января от транзитных услуг Незалежной отказались Болгария, Турция и ряд других государств. Фактически по украинской трубе в балканском направлении газ идет только в Румынию и Молдавию. То есть объем прокачки снизился на 15 млрд кубометров в год, а финансовые потери Киева составят из-за этого $450 млн, приводит "Интерфакс" слова Макогона.

Ранее выяснилось, что "Турецкий поток" еще не начал работать на полную мощность, но по всем другим российским экспортным газопроводам "Газпрома" поставки значительно снизились.

Николай ВИКТОРОВ

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