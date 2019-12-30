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Европейцы отказались строить "Северный поток-2"

Европейцы окончательно отказались от "Северного потока-2"
Фото: www.globallookpress.com
Шанс, который США предоставили для реализации проекта, упущен

Швейцарская компания Аllseas точно не будет достраивать газопровод "Северный поток-2". Об этом стало известно в понедельник, 30 декабря. Как заявили в компании, ее судно-трубоукладчик уже направлено на другой объект.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", – передает ТАСС.

Швейцарский подрядчик поспешил оставить работу в Балтийском море, когда оставалось проложить всего 160 км труб. Поводом послужила угроза из Вашингтона применить санкции в отношении строителей российского газопровода.

Позже выяснилось, что США дали целый месяц на сворачивание работ, и за это время можно было успеть закончить возведение инфраструктуры на глубине. Но европейцы предпочли не рисковать.

Теперь "Северный поток-2" будет запущен, в лучшем случае, через год – при условии, что судно "Газпрома" "Академик Черский" сможет заменить Allseas. В противном случае придется строить отечественный трубоукладчик или искать смельчаков в Азии. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какое уже по счету дно пробило "Утро"?
Гость
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Писуля Викторов! Ты на пиндосов работаешь или на бандерлюг! Твои заголовки так и кипят ненавистью к России. Если швейцарская компания отказалась укладывать трубы, это не означает что Европа отказалась от Северного потока 2! Поумерь свою ненависть к стране, в которой живешь и зарабатываешь бабки!
Гость
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"Надо по полной со швейцарцев стрясти денег за невыполнение контракта, тогда они следующий раз подумают!"

В любом случае это не те деньги, которые бы потеряли швейцарцы в случае отказа с ними сотрудничать со стороны США. Поэтому и в "следующий раз" они бы сделали то же самое.
Гость
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Надо по полной со швейцарцев стрясти денег за невыполнение контракта, тогда они следующий раз подумают!
Гость
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А не надо правительству надеяться на экспорт ресурсов и сидеть на газовой игле. Надо развивать экономику в целом как это делали и делают на Западе, в Китае, Корее, Японии, ....
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