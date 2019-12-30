Шанс, который США предоставили для реализации проекта, упущен

Швейцарская компания Аllseas точно не будет достраивать газопровод "Северный поток-2". Об этом стало известно в понедельник, 30 декабря. Как заявили в компании, ее судно-трубоукладчик уже направлено на другой объект.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", – передает ТАСС.

Швейцарский подрядчик поспешил оставить работу в Балтийском море, когда оставалось проложить всего 160 км труб. Поводом послужила угроза из Вашингтона применить санкции в отношении строителей российского газопровода.

Позже выяснилось, что США дали целый месяц на сворачивание работ, и за это время можно было успеть закончить возведение инфраструктуры на глубине. Но европейцы предпочли не рисковать.

Теперь "Северный поток-2" будет запущен, в лучшем случае, через год – при условии, что судно "Газпрома" "Академик Черский" сможет заменить Allseas. В противном случае придется строить отечественный трубоукладчик или искать смельчаков в Азии.