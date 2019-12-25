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Нашлись бесстрашные судовладельцы, которые предоставят свои корабли для продолжения строительства "Северного потока – 2" на оставшемся участке на Балтике. Заниматься работами суда спецназначения Seahorse и Rockpiper. Первое ходит под флагом Нидерландов, второе – Кипра.
Правда, задействованы корабли будут не в прокладке труб, а в доставке к месту укладки гравия. Также суда выполнят подводную каменную засыпку, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение российского кабмина о контроле иностранных судов в Балтийском море.
Исходя из информации портала Marinetraffic, на сегодняшний момент Seahorse находится в районе порта Роттердама, а Rockpiper – в Финском заливе.
Напомним, из-за введения на прошлой неделе американских санкций в отношении участников строительства "СП-2" швейцарская компания Allseas, укладывавшая трубы на Балтике, вывела свои суда из зоны работ.
Эксперты со всех сторон обсуждают возможные варианты решения проблемы. Звучат предложения о строительстве отечественного трубоукладчика, на что уйдет как минимум шесть лет. Иные полагают, что укладку труб может осуществить приобретенное недавно "Газпромом" судно "Академик Черский", стоящее в Находке. Или элементарная покупка необходимого уровня судна.
На сегодня осталось уложить всего 160 км газопровода.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Строительство газопровода придется отложить