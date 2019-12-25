Нашлись два европейских смельчака, которые будут участвовать в прокладке газопровода

Нашлись бесстрашные судовладельцы, которые предоставят свои корабли для продолжения строительства "Северного потока – 2" на оставшемся участке на Балтике. Заниматься работами суда спецназначения Seahorse и Rockpiper. Первое ходит под флагом Нидерландов, второе – Кипра.

Правда, задействованы корабли будут не в прокладке труб, а в доставке к месту укладки гравия. Также суда выполнят подводную каменную засыпку, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение российского кабмина о контроле иностранных судов в Балтийском море.

Исходя из информации портала Marinetraffic, на сегодняшний момент Seahorse находится в районе порта Роттердама, а Rockpiper – в Финском заливе.

Напомним, из-за введения на прошлой неделе американских санкций в отношении участников строительства "СП-2" швейцарская компания Allseas, укладывавшая трубы на Балтике, вывела свои суда из зоны работ.

Эксперты со всех сторон обсуждают возможные варианты решения проблемы. Звучат предложения о строительстве отечественного трубоукладчика, на что уйдет как минимум шесть лет. Иные полагают, что укладку труб может осуществить приобретенное недавно "Газпромом" судно "Академик Черский", стоящее в Находке. Или элементарная покупка необходимого уровня судна.

На сегодня осталось уложить всего 160 км газопровода.