Строительство газопровода придется отложить

У России нет своих судов, которые могли бы укладывать глубоководные морские газопроводы. Это признал президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, отечественные инженеры готовы приступить к созданию такого судна, но на это уйдет много времени: 1,5 – 2 года на проект и 3-4 года непосредственно на строительство трубоукладчика.

"Это для нас будет что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньше сроки мы не уложимся", – отметил Рахманов в эфире "Россия-24".

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций. Сейчас эксперты решают, что делать с проектом.

"Таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты откуда-то, чтобы приступить немедленно к работе, нет, – цитирует Рахманова ТАСС. – Такие суда, как правило, строятся под конкретный проект и очень редко используются для каких-то работ на свободном рынке".

"Газпром" приобрел в 2016 г. трубоукладчик "Академик Черский", который теоретически подходит для работы в Балтийском море. Но он сравнительно небольшой да и находится сейчас в дальневосточном порту. Другой вариант – заключить контракт с азиатскими подрядчиками, которые возьмутся завершить строительство. Это отодвинет срок запуска газопровода на полгода, а то и больше. Третий вариант – создать собственное судно-трубоукладчике – самый надежный, но и самый долгий. В этом случае реализации проекта придется ждать не менее 6 лет.