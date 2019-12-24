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"Северный поток-2" заморозят на 6 лет

"Северный поток-2" заморозят на 6 лет
Фото: www.globallookpress.com
Строительство газопровода придется отложить

У России нет своих судов, которые могли бы укладывать глубоководные морские газопроводы. Это признал президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, отечественные инженеры готовы приступить к созданию такого судна, но на это уйдет много времени: 1,5 – 2 года на проект и  3-4 года непосредственно на строительство трубоукладчика.

"Это для нас будет что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньше сроки мы не уложимся", – отметил Рахманов в эфире "Россия-24".

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций. Сейчас эксперты решают, что делать с проектом.

"Таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты откуда-то, чтобы приступить немедленно к работе, нет, – цитирует Рахманова ТАСС. – Такие суда, как правило, строятся под конкретный проект и очень редко используются для каких-то работ на свободном рынке".

"Газпром" приобрел в 2016 г. трубоукладчик "Академик Черский", который теоретически подходит для работы в Балтийском море. Но он сравнительно небольшой да и находится сейчас в дальневосточном порту. Другой вариант – заключить контракт с азиатскими подрядчиками, которые возьмутся завершить строительство. Это отодвинет срок запуска газопровода на полгода, а то и больше. Третий вариант – создать собственное судно-трубоукладчике – самый надежный, но и самый долгий. В этом случае реализации проекта придется ждать не менее 6 лет.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Иноагентка
Тресь! Бах! Хлесь! Бдыщь! Шварк! Харк-тьфу! Оплеухи, затрещины, пощечины, пинки и плевки так и сыплются уже на протяжении 20 лет по физиономии, спине, заднице президента россии Путина от США, Евросоюза и других стран, а что же будет в 2020 году? От пинков на спине у государственного преступника президента Путина уже не осталось чистого места – все заляпано отпечатками туфель с надписями: G7, WADA, ПАСЕ, ОБСЕ, ОЗХО – отовсюду Путинскую россию вышибли с треском, с шумом, со скандалом, с оскорблениями и побоями. Из G7 международного преступника Путина прогнали с криками: «Пошел вон! И не вздумай возвращаться!»; в ПАСЕ, ОБСЕ, ОЗХО Путинской россии указали на дверь и тресь! дали пинка под зад; хлесь! в США и Евросоюзе Путину и его воровскому окружению залепили звонкую пощечину и надавали санкционных тумаков; бац! пинок Путину от WADA! «Проваливай Путин вместе со своим лживым допинговым спортом и дутыми, липовыми, позорными накачанными допингом российскими лжеспортсменами! Вон из международного спорта!»; бдыщь! провалился Путинский Северный поток 2 с наворованным у всей россии газом – никто не хочет сотрудничать с преступником Путиным и воровским Газпромом, никто не собирается в Евросоюзе покупать ворованный российский газ, чтобы потом все миллиарды долларов оказывались у Путинских олигархов на счетах в оффшорах или в виолончелях у Ролдугина с набитыми пачками долларов; всякий раз, когда международный преступник Путин будет стучаться в двери Евросоюза и уговаривать: «Вот мы тут с бандитами-террористами из ДНР/ЛНР Донбасского уголька наворовали, не желаете ли купить по-дешевке?, а еще мы совместно с Иранцами Сирийской нефти награбили, не хотите ли купить за дешево?»; за все международные преступления Путинскую россию выгнали практически отовсюду- турнули из всех международных организаций, а ведь еще предстоит в 2020 году международный трибунал за сбитый российскими военными преступниками Малазийский боинг и гибель 298 человек; с такими темпами, вернее всего, Путинскую россию в следующем году еще откуда-нибудь обязательно вышибут: из G20, из ООН, из Сирии, Венесуэлы, из Молдавского Приднестровья, из Южной Осетии и Абхазии, из Донбасса и Крыма и совершенно непонятно – то ли российскому народу стало уже на все наплевать, то ли преступник президент Путин обнаглел до последней степени и окончательно свихнулся?
Как же у вас у всех пригорело от одной фамилии. Сменится президент, а ненависть так и останется как цель всей жизни.
Диссидент
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Надо проще быть. Создать офшорную компанию (можно использовать любую кремлёвскую или депутатскую), взять у того же подрядчика в аренду корабли вместе с персоналом, и этот офшор проложит трубу, не отходя от неё. Потом закрыть офшор под санкциями и бросить. Впервой что-ли? И волки <цензура>, и овцы карман набъют.
Гость
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Иноагентка
Тресь! Бах! Хлесь! Бдыщь! Шварк! Харк-тьфу! Оплеухи, затрещины, пощечины, пинки и плевки так и сыплются уже на протяжении 20 лет по физиономии, спине, заднице президента россии Путина от США, Евросоюза и других стран, а что же будет в 2020 году? От пинков на спине у государственного преступника президента Путина уже не осталось чистого места – все заляпано отпечатками туфель с надписями: G7, WADA, ПАСЕ, ОБСЕ, ОЗХО – отовсюду Путинскую россию вышибли с треском, с шумом, со скандалом, с оскорблениями и побоями. Из G7 международного преступника Путина прогнали с криками: «Пошел вон! И не вздумай возвращаться!»; в ПАСЕ, ОБСЕ, ОЗХО Путинской россии указали на дверь и тресь! дали пинка под зад; хлесь! в США и Евросоюзе Путину и его воровскому окружению залепили звонкую пощечину и надавали санкционных тумаков; бац! пинок Путину от WADA! «Проваливай Путин вместе со своим лживым допинговым спортом и дутыми, липовыми, позорными накачанными допингом российскими лжеспортсменами! Вон из международного спорта!»; бдыщь! провалился Путинский Северный поток 2 с наворованным у всей россии газом – никто не хочет сотрудничать с преступником Путиным и воровским Газпромом, никто не собирается в Евросоюзе покупать ворованный российский газ, чтобы потом все миллиарды долларов оказывались у Путинских олигархов на счетах в оффшорах или в виолончелях у Ролдугина с набитыми пачками долларов; всякий раз, когда международный преступник Путин будет стучаться в двери Евросоюза и уговаривать: «Вот мы тут с бандитами-террористами из ДНР/ЛНР Донбасского уголька наворовали, не желаете ли купить по-дешевке?, а еще мы совместно с Иранцами Сирийской нефти награбили, не хотите ли купить за дешево?»; за все международные преступления Путинскую россию выгнали практически отовсюду- турнули из всех международных организаций, а ведь еще предстоит в 2020 году международный трибунал за сбитый российскими военными преступниками Малазийский боинг и гибель 298 человек; с такими темпами, вернее всего, Путинскую россию в следующем году еще откуда-нибудь обязательно вышибут: из G20, из ООН, из Сирии, Венесуэлы, из Молдавского Приднестровья, из Южной Осетии и Абхазии, из Донбасса и Крыма и совершенно непонятно – то ли российскому народу стало уже на все наплевать, то ли преступник президент Путин обнаглел до последней степени и окончательно свихнулся?
Вот "иноАгент" столько много написал,а все в топку.
Сплошная желчь,<цензура>,сопли,обиды....
Живешь на иноденьги- живи и никому не мешай.
Почините балалайку,
Замените граммофон,
Наплюйте на хозяйку
и включите домофон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
игорь
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ой ))
проснулось в предателях капиталистов в россии мысль что надо 6 лет для постройки такого судна))
красными большевиками как врали 70 лет о счастье на земле так и врут
чушь
все проекты давно есть - просто жирные МОРДЫ просят еще бабла распилить- вот и весь сказ
а за то что нет такого судна пора САЖАТЬ за решетку всех директоров ОСК
Гость
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Молодчина Трамп !
Гость
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Нужно перестать продавать газ европе и хохлам, а газифицировать всю Россию
Иноагентка
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Тресь! Бах! Хлесь! Бдыщь! Шварк! Харк-тьфу! Оплеухи, затрещины, пощечины, пинки и плевки так и сыплются уже на протяжении 20 лет по физиономии, спине, заднице президента россии Путина от США, Евросоюза и других стран, а что же будет в 2020 году? От пинков на спине у государственного преступника президента Путина уже не осталось чистого места – все заляпано отпечатками туфель с надписями: G7, WADA, ПАСЕ, ОБСЕ, ОЗХО – отовсюду Путинскую россию вышибли с треском, с шумом, со скандалом, с оскорблениями и побоями. Из G7 международного преступника Путина прогнали с криками: «Пошел вон! И не вздумай возвращаться!»; в ПАСЕ, ОБСЕ, ОЗХО Путинской россии указали на дверь и тресь! дали пинка под зад; хлесь! в США и Евросоюзе Путину и его воровскому окружению залепили звонкую пощечину и надавали санкционных тумаков; бац! пинок Путину от WADA! «Проваливай Путин вместе со своим лживым допинговым спортом и дутыми, липовыми, позорными накачанными допингом российскими лжеспортсменами! Вон из международного спорта!»; бдыщь! провалился Путинский Северный поток 2 с наворованным у всей россии газом – никто не хочет сотрудничать с преступником Путиным и воровским Газпромом, никто не собирается в Евросоюзе покупать ворованный российский газ, чтобы потом все миллиарды долларов оказывались у Путинских олигархов на счетах в оффшорах или в виолончелях у Ролдугина с набитыми пачками долларов; всякий раз, когда международный преступник Путин будет стучаться в двери Евросоюза и уговаривать: «Вот мы тут с бандитами-террористами из ДНР/ЛНР Донбасского уголька наворовали, не желаете ли купить по-дешевке?, а еще мы совместно с Иранцами Сирийской нефти награбили, не хотите ли купить за дешево?»; за все международные преступления Путинскую россию выгнали практически отовсюду- турнули из всех международных организаций, а ведь еще предстоит в 2020 году международный трибунал за сбитый российскими военными преступниками Малазийский боинг и гибель 298 человек; с такими темпами, вернее всего, Путинскую россию в следующем году еще откуда-нибудь обязательно вышибут: из G20, из ООН, из Сирии, Венесуэлы, из Молдавского Приднестровья, из Южной Осетии и Абхазии, из Донбасса и Крыма и совершенно непонятно – то ли российскому народу стало уже на все наплевать, то ли преступник президент Путин обнаглел до последней степени и окончательно свихнулся?
Гость
Ответить
Нужно вообще перестать покупать Российский газ так как Россия на эти деньги создает ракеты и вооружения
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