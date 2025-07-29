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Площадь польских земель сократилась на целых 68 гектаров по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Центральный статистический офис республики (GUS), разместив актуальные сведениям по состоянию на 1 января 2025 года.
Согласно опубликованным данным, общая площадь страны уменьшилась с 31 393 361 до 31 393 293 гектаров. Больше всего потерь зафиксировано в Западно-Поморском воеводстве – оно стало меньше на 35 гектаров.
Как уточняется, не самые приятные перемены коснулись в целом 11 воеводств. При этом в пяти регионах страны, наоборот, площадь немного увеличилась.
Польские СМИ поясняют: речь не идет о потере земель в прямом смысле. Причиной изменений стали уточнения административных рубежей вдоль прибалтийского побережья.
Поясняется, что корректировки связаны с пересмотром базовой линии территориального моря. Так, ежегодно проводится сверка данных земельного и строительного реестров, что и приводит к таким техническим сдвигам.
Таким образом, уменьшение площади стало следствием более точных измерений и обновлений картографической информации, а не геополитических событий.
Тем временем, в Польше продолжают выступать с резкими антироссийскими заявлениями.
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