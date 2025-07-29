За год территория Польши уменьшилась на 68 гектаров

Территория Польши "усохла": почему с карты исчезли десятки гектаров
Фото: www.unsplash.com
Изменения произошли в 11 регионах

Площадь польских земель сократилась на целых 68 гектаров по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Центральный статистический офис республики (GUS), разместив актуальные сведениям по состоянию на 1 января 2025 года.

Согласно опубликованным данным, общая площадь страны уменьшилась с 31 393 361 до 31 393 293 гектаров. Больше всего потерь зафиксировано в Западно-Поморском воеводстве – оно стало меньше на 35 гектаров.

Как уточняется, не самые приятные перемены коснулись в целом 11 воеводств. При этом в пяти регионах страны, наоборот, площадь немного увеличилась.

Польские СМИ поясняют: речь не идет о потере земель в прямом смысле. Причиной изменений стали уточнения административных рубежей вдоль прибалтийского побережья.

Поясняется, что корректировки связаны с пересмотром базовой линии территориального моря. Так, ежегодно проводится сверка данных земельного и строительного реестров, что и приводит к таким техническим сдвигам.

Таким образом, уменьшение площади стало следствием более точных измерений и обновлений картографической информации, а не геополитических событий.

Тем временем, в Польше продолжают выступать с резкими антироссийскими заявлениями.

Источник: Центральный польский статистический офис Główny Urząd Statystyczny ✓ Надежный источник
По теме

Трамп выставил России новый ультиматум

Лидер снова выступил с резким заявлением в адрес российского главы

"Расшатать их": что Запад и Украина задумали устроить в России

Противники Москвы не теряют надежды на победу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей