Изменения произошли в 11 регионах

Площадь польских земель сократилась на целых 68 гектаров по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Центральный статистический офис республики (GUS), разместив актуальные сведениям по состоянию на 1 января 2025 года.

Согласно опубликованным данным, общая площадь страны уменьшилась с 31 393 361 до 31 393 293 гектаров. Больше всего потерь зафиксировано в Западно-Поморском воеводстве – оно стало меньше на 35 гектаров.

Как уточняется, не самые приятные перемены коснулись в целом 11 воеводств. При этом в пяти регионах страны, наоборот, площадь немного увеличилась.

Польские СМИ поясняют: речь не идет о потере земель в прямом смысле. Причиной изменений стали уточнения административных рубежей вдоль прибалтийского побережья.

Поясняется, что корректировки связаны с пересмотром базовой линии территориального моря. Так, ежегодно проводится сверка данных земельного и строительного реестров, что и приводит к таким техническим сдвигам.

Таким образом, уменьшение площади стало следствием более точных измерений и обновлений картографической информации, а не геополитических событий.

Тем временем, в Польше продолжают выступать с резкими антироссийскими заявлениями.