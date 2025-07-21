Спасателям пришлось доставать политика из воды

Минувшие выходные польский президент Анджей Дуда решил провести на берегу Балтийского моря на президентском курорте в Юрате. Во время досуга лидер занялся джетсерфингом, но не все прошло гладко.

Как сообщают польские СМИ, пока лидер посвящал время тренировке, за ним активно следили сотрудники силовых структур. Занятия Дуда проводил на огороженной территории, и никто не мог туда попасть из посторонних – по всему периметру базы отдыха располагаются спецслужбы.

Указывается, что в один момент президент не смог удержать равновесие на реактивной доске и рухнул в воду – оперативники срочно подплыли к нему и достали из воды, оказав первую помощь. По сообщениям журналистов, падение не было мягким, и не исключено, что Дуда мог получить травму.

Для польского президента отдых на курорте в Юрате, вероятно, был последним. Уже с 6 августа на пост заступит Кароль Навроцкий, которому будет положено проводить время в элитном заведении.

Известно, что новый лидер не намерен отказываться от своих претензий к Украине по поводу Волынской резни. Как заявляет Навроцкий, по-настоящему примириться страны могут только после урегулирования этого вопроса. Поэтому на данный момент отношения между Киевом и Варшавой довольно натянутые.