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"Северный поток - 2" проложат по головам уток

"Северный поток - 2" проложат по головам уток
Фото: www.globallookpress.com
Зимующим птицам в районе Поморской бухты ничто не угрожает

Германия разрешила укладывать трубы газопровода "Северный поток – 2" в течение всей зимы, включая апрель месяц. Это следует из документа Федерального ведомства судоходства и гидрографии Германии (BSH). Также не нужно брать новое разрешение на строительство "СП-2", начиная с мая 2020-го.

Ранее сегодня BSH одобрило заявку компании Nord Stream 2 AG на прокладку газопровода в зимние месяцы, при этом не назвав точные сроки данного периода, пишет Neue Osnabrücker Zeitung. Такой шаг ведомства связан с поступившими жалобами со стороны экологов, которые переживали из-за зимующих в районе германского побережья Балтийского моря птиц.

"После тщательной проверки BSH не зафиксировало существенного влияния строительных работ [на природу] зимой", – цитирует ТАСС пресс-релиз ведомства.

Однако поскольку в документе отражены только январь, февраль и март месяц включительно, в Москве заинтересовались, как быть с прокладкой весной. По словам главы отдела по вопросам морского регулирования ведомства Нико Нольте, выданное разрешение также охватывает и апрель.

"Мы в разрешении не перечислили месяцы, но сказали, что прокладка возможна вне летних месяцев (май-сентябрь). Поэтому я исхожу из того, что апрель таким образом тоже охвачен", – пояснил в интервью "РИА "Новости" Нольте.

Он добавил, что согласование для летних месяцев было утверждено еще в 2018 году.

Теперь дело за малым – запустить это самое строительство, которое снова заморожено после ввода новых американских санкций в отношении компаний, участвующих в проекте "СП-2".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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