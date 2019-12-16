Немецкие власти торопятся с определением сроков укладки трубы в зимний период

Берлин к концу 2019 года примет решение по заявке компании Nord Stream 2 AG о строительстве газопровода "Северный поток – 2" зимой и будущей весной.

"BSH (Федеральное ведомство мореплавания и гидрографии Германии) будет стремиться к тому, чтобы оперативно принять решение еще в декабре", – цитирует РЕН-ТВ представителя немецкого ведомства.

Запрос оператор "СП-2" направил в Берлин накануне, 15 декабря. Прокладка труб на Балтике зимой затруднена по причине зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц.

Решение получить соответствующее разрешение Nord Stream 2 AG принял из-за долгого молчания Дании, а также из-за готовящихся санкций США в 2020 году в оношении участников проекта.

Ранее в понедельник, 16 декабря, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз обсудили по телефону вопрос энергобезопасности ЕС " в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток – 2", говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

