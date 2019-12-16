Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Судьбу "Северного потока - 2" решат до конца года в Берлине

Судьбу "Северного потока - 2" решат до конца года
Фото: www.globallookpress.com
Немецкие власти торопятся с определением сроков укладки трубы в зимний период

Берлин к концу 2019 года примет решение по заявке компании Nord Stream 2 AG о строительстве газопровода "Северный поток – 2" зимой и будущей весной.

"BSH (Федеральное ведомство мореплавания и гидрографии Германии) будет стремиться к тому, чтобы оперативно принять решение еще в декабре", – цитирует РЕН-ТВ представителя немецкого ведомства.

Запрос оператор "СП-2" направил в Берлин накануне, 15 декабря. Прокладка труб на Балтике зимой затруднена по причине зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц.

Решение получить соответствующее разрешение Nord Stream 2 AG принял из-за долгого молчания Дании, а также из-за готовящихся санкций США в 2020 году в оношении участников проекта.

Ранее в понедельник, 16 декабря, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз обсудили по телефону вопрос энергобезопасности ЕС " в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток – 2", говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
АМЕРИКАНЦЫ <цензура> БУНДЕС ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ !!!
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей