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Все пропало: словаки качают газ перед закрытием транзита

Все пропало: словаки качают газ перед закрытием транзита
Фото: www.globallookpress.com
В Братиславе готовятся к худшему

Словакия закачала в хранилища газ, которого хватит стране на три месяца. Таким образом, власти готовятся к возможной остановке транзита российского газа через Украину.

Как заявил министр экономики Словакии Петер Жига, если повторится газовый кризис 2009 года, Братислава получит газ по альтернативным маршрутам из Западной Европы. По его словам, которые приводит словацкое издание SME, сейчас ситуация складывается не лучшим образом и тяготеет, скорее, к кризису, чем к мирному урегулированию.

Как заявил в интервью "НСН" эксперт в области энергетики Рустам Танкаев, между Киевом и Москвой действительно сложилась непримиримая ситуация.

По его словам, нынешнее руководство "Нафтогаза" после выигранного дела в Стокгольмском арбитраже, получило огромные премии. Поэтому они не могут пойти на отказ от судебных решений, так как в противном случае будут вынуждены вернуть деньги, которые, возможно, уже потрачены. 

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

перед этим была и тёплая встреча с российским послом..
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Пусть все русофобы самостоятельно переходят на газ из Антарктиды.
Анатолий Хмельницкий
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Интересы Нафтогаза выше интересов Украины и украинского народа.
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