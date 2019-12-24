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Испугавшихся санкций европейских строителей "Северного потока-2" заменят китайцы

Испугавшихся санкций европейских строителей "Северного потока-2" заменят китайцы
Фото: www.globallookpress.com
Швейцарская компания ищет варианты, как не платить неустойку за срыв работ

"Северный поток-2" будет запущен на полгода позже запланированного из-за санкций США. Так считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Швейцарской компании Allseas оставалось проложить небольшой участок трубопровода – всего 160 км. Темп работ в декабре позволял рассчитывать на окончание строительства уже в январе 2020 года. Но швейцарцы, которых США запугивали еще до окончательного согласования санкций, сразу после одобрения документа в Белом доме прекратили выполнение контракта и даже вывели свои суда из Балтийского моря, чтобы к ним не придрались.

Выхода у России, по сути, два. Можно закончить прокладку собственными силами – "Газпром" недавно купил в Шанхае трубоукладочное судно "Академик Черский". Оно меньше, чем у Allseas, но способно проводить глубоководные работы с трубами в 1,5 метра диаметром, а для "Северного потока-2" нужно 1,4 м. Но есть два момента – использование своего судна ставит "Газпром" под удар тех же американских санкций, и тогда его деятельность на международном рынке под вопросом. Да и находится "Академик Черский" на Дальнем Востоке. Пока судно дойдет из Находки в Балтийское море, пройдет месяца три.

Можно вместо швейцарской компании привлечь азиатских подрядчиков, сказал Суверов в интервью "Известиям". Китайцы санкций США не боятся. Они игнорировали их запреты, например, помогая со строительством энергомоста из Кубани в Крым, так что и тут наверняка не спасуют. Но опять же – это задержка по срокам: пока заключат контракт, пока придут суда, наступит весна.

Впрочем, в швейцарской компании Allseas, хоть и объявили о расформировании группы, работавшей на проекте "Северный поток-2", не оставляют попыток найти варианты, чтобы продолжить строительство. По данным "Радио Спутник", там изучают законы США с точки зрения отсрочки даты, с которой могут начать карать нарушителей санкций. Этой лазейкой некогда воспользовались покупатели нефти у Ирана, безнаказанно отработав часть контракта уже после запрета Вашингтона на сотрудничество с Тегераном.

К тому же швейцарцы сами весьма заинтересованы достроить газопровод. В противном случае им придется компенсировать убытки, которые понесут инвесторы "Северного потока-2" из-за задержки окончания проекта. Весь санкции – это не тот форс-мажор, который избавляет от ответственности.

Николай ВИКТОРОВ

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