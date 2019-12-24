Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Найден способ достроить "Северный поток - 2"

Найден способ достроить "Северный поток - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Американские санкции против трубоукладчиков заставили Москву искать в стране то, чего нет

Найден способ достроить участок газопровода "Северный поток – 2" в датских водах на Балтике после того, как на фоне санкций США в отношении участников проекта остановил работы трубоукладчик швейцарской компании Allseas. Всего-то нужно задействовать судно "Академик Черский, принадлежащий "Газпром флоту". Об этом заявил начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Он подчеркнул, что в настоящее время у нас действительно нет трубоукладчиков такого уровня, как у швейцарцев, иначе бы отечественный монополист изначально привлек отечественное судно. Однако поскольку в сложившихся обстоятельствах у "Газпрома" отсутствуют возможности – по времени, деньгам и срокам – строительства своего трубоукладчика, "разумнее всего будет найти оперативное решение проблемы вместо того, чтобы пытаться сделать что-то глобальное", считает эксперт.

По его данным, приобретенный несколько лет назад "Газпромом" "Академик Черский" в настоящее время находится в порту Находки.

"Чтобы только доставить это судно в пункт назначения понадобиться минимум неделя, а чтобы настроить оборудование и найти подходящий персонал, думаю, уйдет как минимум два месяца", – цитирует РИА "Новости" специалиста.

Тем не менее, при самых неблагоприятных прогнозах с Allseas, российской компании придется все делать своими руками, полагает Авакян, в крайнем случае "можно задуматься о закупке подобного судна".

Ранее во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что на постройку необходимого для "СП-2" трубоукладчика вместе с проектированием уйдет примерно 6 лет. По его словам, у России нет такого судна, способного укладывать трубы на морскую глубину, аналогичную в Балтийском море.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Северный поток-2" заморозят на 6 лет

Строительство газопровода придется отложить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей