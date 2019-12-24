Американские санкции против трубоукладчиков заставили Москву искать в стране то, чего нет

Найден способ достроить участок газопровода "Северный поток – 2" в датских водах на Балтике после того, как на фоне санкций США в отношении участников проекта остановил работы трубоукладчик швейцарской компании Allseas. Всего-то нужно задействовать судно "Академик Черский, принадлежащий "Газпром флоту". Об этом заявил начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Он подчеркнул, что в настоящее время у нас действительно нет трубоукладчиков такого уровня, как у швейцарцев, иначе бы отечественный монополист изначально привлек отечественное судно. Однако поскольку в сложившихся обстоятельствах у "Газпрома" отсутствуют возможности – по времени, деньгам и срокам – строительства своего трубоукладчика, "разумнее всего будет найти оперативное решение проблемы вместо того, чтобы пытаться сделать что-то глобальное", считает эксперт.

По его данным, приобретенный несколько лет назад "Газпромом" "Академик Черский" в настоящее время находится в порту Находки.

"Чтобы только доставить это судно в пункт назначения понадобиться минимум неделя, а чтобы настроить оборудование и найти подходящий персонал, думаю, уйдет как минимум два месяца", – цитирует РИА "Новости" специалиста.

Тем не менее, при самых неблагоприятных прогнозах с Allseas, российской компании придется все делать своими руками, полагает Авакян, в крайнем случае "можно задуматься о закупке подобного судна".

Ранее во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что на постройку необходимого для "СП-2" трубоукладчика вместе с проектированием уйдет примерно 6 лет. По его словам, у России нет такого судна, способного укладывать трубы на морскую глубину, аналогичную в Балтийском море.

