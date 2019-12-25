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Мало не покажется: что потеряют американцы из-за "Северного потока - 2"

Мало не покажется: что потеряют американцы из-за "Северного потока - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Политикам США закроют въезд в Россию

Россия расширит список американцев, которым запретят въезд в страну. Ограничения против некоторых заокеанских политиков появятся в ответ на санкции Соединенных Штатов против "Северного потока – 2". Об этой возможности заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно, как это любой американец считает для себя нормальным и естественным – могут путешествовать по нашей стране",

рассказал Рябков в интервью "Интерфаксу". Однако, добавил он, Россия с ответом на американские санкции спешить не будет, а США, возможно, расширят список ограничений.

Ранее нашли способ достроить "Северный поток – 2", после того как из-за американских санкций трубоукладчик швейцарской компании остановил работы.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
ага,пукнули,напужали омерику,родила гора мышь..
Гость
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Американцы безутешны ! Они теперь детей не смогут в Воронеж своих отправить ! А где они теперь шикарные виллы покупать будут ? Придется во Флориде ! А это не так круто ! Как на Рублевке!
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