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Россия расширит список американцев, которым запретят въезд в страну. Ограничения против некоторых заокеанских политиков появятся в ответ на санкции Соединенных Штатов против "Северного потока – 2". Об этой возможности заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно, как это любой американец считает для себя нормальным и естественным – могут путешествовать по нашей стране",
– рассказал Рябков в интервью "Интерфаксу". Однако, добавил он, Россия с ответом на американские санкции спешить не будет, а США, возможно, расширят список ограничений.
Ранее нашли способ достроить "Северный поток – 2", после того как из-за американских санкций трубоукладчик швейцарской компании остановил работы.
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