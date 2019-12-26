Компаниям осталось проложить всего 160 километров газопровода

В России уверены, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на санкции США. Об этом заявил глава Минэнерго страны Александр Новак.

"Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы", – отметил министр в интервью изданию РБК.

Также, добавил он, пока невозможно предсказать, достроит ли швейцарская компания Allseas газопровод, так как она ждет разъяснения по санкциям от Минфина США, отмечает телеканал "360".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря одобрил оборонный бюджет страны, который обязывает власти ввести ограничительные меры в отношении "Северного потока – 2". В результате Allseas сначала приостановила работы в Балтийском море по укладке труб, а после и вовсе вывела суда из акватории.

У России есть лишь одно судно, способное достроить газопровод, однако оно находится слишком далеко и ему понадобится около двух месяцев, чтобы добраться до места назначения.

Ранее компании Нидерландов и Кипра предложили помощь для строительства "Северного потока – 2".