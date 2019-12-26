Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Стали известны сроки окончания строительства "Северного потока-2"

Срок окончания строительства "Северного потока-2" определили
Фото: www.globallookpress.com
Загвоздка только в подрядчике

Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен через несколько месяцев. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в четверг, 26 декабря.

По его словам, швейцарский подрядчик Allseas еще не отказался окончательно от исполнения своих обязательств. Но в любом случае на нем свет клином не сошелся, есть и другие варианты.

"Если Allseas не сможет в рамках разъяснений Минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами. Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", – цитирует ТАСС министра.

Компания Allseas прервала укладку труб "Северного потока-2", после того как в США приняли пакет санкций против иностранных компаний, участвующих в реализации российских энергопроектов. Достроить осталось участок длиной 160 километров.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
игорек не волнуйтесь, выход на пенцию вам не грозит
Гость
Ответить
Сырьевой придаток негодует.
игорь
Ответить
словно только что план Б появился и как всегда никто не будет наказан кроме самого народа россии
а какое наказание - да отмена пенсии на 5 лет
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Грузия призналась в бессилии перед Россией

Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат, подобный нормандскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей