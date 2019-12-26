Загвоздка только в подрядчике

Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен через несколько месяцев. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в четверг, 26 декабря.

По его словам, швейцарский подрядчик Allseas еще не отказался окончательно от исполнения своих обязательств. Но в любом случае на нем свет клином не сошелся, есть и другие варианты.

"Если Allseas не сможет в рамках разъяснений Минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами. Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", – цитирует ТАСС министра.

Компания Allseas прервала укладку труб "Северного потока-2", после того как в США приняли пакет санкций против иностранных компаний, участвующих в реализации российских энергопроектов. Достроить осталось участок длиной 160 километров.