Энергобезопасность стран Европы волнует американцев в последнюю очередь

В Вашингтоне стремятся всеми силами помешать увеличению поставок российского газа европейцам, поскольку расширяют рынок сбыта для своего сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя американские санкции.

"Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую "Северный поток-2" укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы", – цитирует министра РИА "Новости".

Ранее в США приняли военный бюджет на 2020 г., в котором предусмотрены средства на борьбу с проектом "Северный поток-2". Швейцарская компания Allseas под угрозой санкций уже приостановила прокладку труб для строящегося в Балтийском море газопровода.

В МИД РФ заявили, что обязательно ответят на недружественный поступок США, но не в ущерб интересам России.