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Москва назвала срок запуска "Северного потока - 2"

Москва назвала срок запуска "Северного потока - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Строителям газопровода готовят новый трубоукладчик

Газопровод "Северный поток – 2" планируется достроить до конца наступающего года. Сейчас главная задача – подготовить трубоукладчик, который не подпадает под американские санкции. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"До конца 2020 года "Северный поток – 2" будет запущен. Один из вариантов – это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку", – цитирует ТАСС нашего министра.

Судя по всему он имел в виду трубоукладчик "Академик Черский", про который написали почти все СМИ, опираясь на мнения разных экспертов. Этот корабль с 2016 года эксплуатирует ООО "Газпром флот".

Согласно данным портала Marinetraffic, в настоящий момент "Академик Черский" находится в порту Находки.

Буквально накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также обронил фразу насчет того, что у Москвы есть возможность самостоятельно достроить "СП-2". По его словам, у нас есть "определенные мощности", которые позволят "в обозримой перспективе" уложить газопровод, пишет РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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