Надежды на улучшение ситуации рухнули

Введенные американцами санкции против "Северного потока – 2" не оставили "камня на камне" от иллюзий касательно обещаний Трампа. Отношения Москвы и Вашингтона на фоне проблем со строительством газопровода прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Надеяться на то, что две страны смогут наладить диалог, бессмысленно.

"Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против Сев.потока-2 не оставили от них камня на камне", – написал сенатор в своем Твиттер.

Напомним, ранее из-за санкций США против российского проекта строительство "Северного потока – 2" прервалось. Возникли проблемы с поисков судов-трубоукладчиков на замену тем, что попали под ограничительные меры. Позже глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что запустить "Северный поток – 2" Москва намерена до конца 2020 года.