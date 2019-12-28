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Камня на камне не осталось: в России сделали заявление об ударе США по "Северному потоку - 2"

Камня на камне не осталось: в России сделали заявление об ударе США по "Северному потоку - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Надежды на улучшение ситуации рухнули

Введенные американцами санкции против "Северного потока – 2" не оставили "камня на камне" от иллюзий касательно обещаний Трампа. Отношения Москвы и Вашингтона на фоне проблем со строительством газопровода прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Надеяться на то, что две страны смогут наладить диалог, бессмысленно.

"Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против Сев.потока-2 не оставили от них камня на камне", – написал сенатор в своем Твиттер.

Напомним, ранее из-за санкций США против российского проекта строительство "Северного потока – 2" прервалось. Возникли проблемы с поисков судов-трубоукладчиков на замену тем, что попали под ограничительные меры. Позже глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что запустить "Северный поток – 2" Москва намерена до конца 2020 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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пушков в каждой бочке затычка,вот рядом с нами их свиноферма так вы,елита,с ними не можете справиться,прогнулись и сглотнули газовый транзит и штрафы а все про сша вспоминаете,идиота куски
Гость
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Ну уж не знаю, какие иллюзии были и есть у наших элит и правительства с ГД, у меня абсолютно иллюзий нет с 2008 г. Да и раньше по поводу Гейропы и Пиндостана иллюзий у меня не было.
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