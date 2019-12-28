Киев пытается разубедить Европу в необходимости прямых поставок газа

Германия и Франция рискуют попасть в энергетическую зависимость от России из-за строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Политик напомнил, что "Северный поток – 2" сделает подачу газа в эти страны более независимой, однако "Россия останется источником газа". Пристайко подчеркнул, что трубопроводы могут опустеть, "если Россия того захочет".

В свою очередь, украинская сторона заверила, что Германия и Франция гарантированно получат газ, если он будет поставляться транзитно через Украину.

Ранее в Москве официально заявили, что запуск "Северного потока – 2" состоится до конца наступающего года.