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Германия и Франция рискуют попасть в энергетическую зависимость от России из-за строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Политик напомнил, что "Северный поток – 2" сделает подачу газа в эти страны более независимой, однако "Россия останется источником газа". Пристайко подчеркнул, что трубопроводы могут опустеть, "если Россия того захочет".
В свою очередь, украинская сторона заверила, что Германия и Франция гарантированно получат газ, если он будет поставляться транзитно через Украину.
Ранее в Москве официально заявили, что запуск "Северного потока – 2" состоится до конца наступающего года.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем