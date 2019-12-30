Строителям дали месяц для завершения проекта

Все работы на газопроводе "Северный поток-2" должны быть окончены до 20 января 2020 года. Такое распоряжение дали в США.

Госдепартамент опубликовал пояснение к пакету санкций против участников проекта. Как выяснилось, подрядчикам дали целый месяц, в течение которого они могут продолжать прокладку труб, не опасаясь карательных мер со стороны США.

"Сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", – приводит "Интерфакс" распоряжение Госдепа.

Отсчет идет с даты принятия закона в США. Глава Белого дома Дональд Трамп поставил свою подпись под военным бюджетом страны – а именно в этом документе имеется пункт о мерах против строителей "Северного потока -2" – 20 декабря 2019 года. Соответственно, до 20 января 2020 г. наказывать никого не будут.

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб для "Северного потока-2", вывела свои корабли из Балтийского моря сразу, как только в Вашингтоне объявили о санкциях. Если они вернутся, у газопровода есть шанс быть запущенным уже в ближайшее время, поскольку незаконченным остался участок протяженностью всего 160 км. В противном случае реализация проекта может быть отложена на год и даже больше.