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"Санкции слишком слабые": "Северный поток – 2" достроят назло США

"Санкции слишком слабые": "Северный поток – 2" достроят назло США
Фото: www.globallookpress.com
Рестрикции против газопровода приняли поздно

Американские журналисты пришли к выводу, что санкции не помешают строительству "Северного потока – 2". Издание Forbes отметило, что Вашингтон на целый год опоздал с ограничительными мерами.

"Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся", – пишет издание.

Авторы статьи считают, что "Северный поток – 2" всегда был пощечиной для Незалежной, передает агентство РИА ФАН. Однако, когда Украина вернется на рынок как транзитер российского газа, у США не останется аргументов против импорта голубого топлива из России. Тогда Вашингтону будет сложнее продвигать свой газ в Европу, отмечает издание "Свободная пресса"

Строительство "Северного потока – 2" в Балтийском море приостановили из-за санкции США. Против рестрикций выступили на Западе, пишет портал URA.RU. Ранее в Вашингтоне сообщили, что у участников проекта есть целый месяц, чтобы завершить все работы по газопроводу, не переживая о последствиях от ограничительных мер. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Рита
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НАИЛЮБЕЗНЕЙШИЕ США ПОЦЕЛУЙТЕ БАДЕНА В ЗАДНИЦУ ЗА ТО, ЧТО БАДЕН ОБМАНУЛ ВСЕХ АМЕРИКАНЦЕВ И СОЗДАЁТ КОРРУПЦИЮ В АМЕРИКЕ НЕ СМОТРЯ НА АМЕРИКАНСКИЕ ЗАКОНЫ!!!!!!!!!!!!
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