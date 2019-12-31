Рестрикции против газопровода приняли поздно

Американские журналисты пришли к выводу, что санкции не помешают строительству "Северного потока – 2". Издание Forbes отметило, что Вашингтон на целый год опоздал с ограничительными мерами.

"Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся", – пишет издание.

Авторы статьи считают, что "Северный поток – 2" всегда был пощечиной для Незалежной, передает агентство РИА ФАН. Однако, когда Украина вернется на рынок как транзитер российского газа, у США не останется аргументов против импорта голубого топлива из России. Тогда Вашингтону будет сложнее продвигать свой газ в Европу, отмечает издание "Свободная пресса".

Строительство "Северного потока – 2" в Балтийском море приостановили из-за санкции США. Против рестрикций выступили на Западе, пишет портал URA.RU. Ранее в Вашингтоне сообщили, что у участников проекта есть целый месяц, чтобы завершить все работы по газопроводу, не переживая о последствиях от ограничительных мер.