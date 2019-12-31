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"Северному потоку-2" быть: Кремль спасет проект

"Северному потоку-2" быть: Кремль спасет проект
Фото: www.globallookpress.com
В Москве нашли свои мощности

Газопровод "Северный поток-2" с опозданием из-за санкций США, однако все-таки будет запущен. Все мощности для этого есть. Об этом заявили в Кремле.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта. 

США ввели санкции, направленные против строительства "Северного потока-2". В результате швейцарская компания Allseas отказалась строить газопровод.

Журнал Forbes раскритиковал Вашингтон за санкции, которые были введены слишком поздно. По мнению издания, американцы опоздали минимум на год.

"Теперь же, договорившись с Москвой, Киев вернется на энергетический рынок", – цитирует издание "Царьград".

А вот США потеряют не только серьезный аргумент в борьбе против импорта российского газа, но и эффективные возможности для лоббирования американского сжиженного природного газа.

Александр ИЛЬИН

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