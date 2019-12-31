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Газопровод "Северный поток-2" с опозданием из-за санкций США, однако все-таки будет запущен. Все мощности для этого есть. Об этом заявили в Кремле.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта.
США ввели санкции, направленные против строительства "Северного потока-2". В результате швейцарская компания Allseas отказалась строить газопровод.
Журнал Forbes раскритиковал Вашингтон за санкции, которые были введены слишком поздно. По мнению издания, американцы опоздали минимум на год.
"Теперь же, договорившись с Москвой, Киев вернется на энергетический рынок", – цитирует издание "Царьград".
А вот США потеряют не только серьезный аргумент в борьбе против импорта российского газа, но и эффективные возможности для лоббирования американского сжиженного природного газа.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем