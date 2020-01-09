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Россия раскрыла единственный способ достроить "Северный поток - 2"

Россия раскрыла единственный способ достроить "Северный поток - 2"
Фото: www.globallookpress.com
У страны есть ресурсы самостоятельно завершить проект в 2020 году

Россия достроит "Северный поток – 2" в 2020 году. В этом уверен генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, спасти ситуацию может судно для укладки труб под водой "Академик Черский".

Строительство затянется на 1,5-2 месяца, так как судно находится далеко – в порту "Находки", но это некритично, уверен специалист. 

Впрочем, эксперт не исключает того, что Европа может воспрянуть против Вашингтона и защитить свои интересы, получив "плевок в лицо" от США в виде санкций, передает агентство НСН. Правосудов считает, что существует шанс того, что и швейцарская компания Allseas одумается и вернется к прокладке труб в Балтийском море, несмотря на то, что суда покинули акваторию еще в 2019-м, отмечает телеканал "360".   

Как рассказал Правосудов газете "Известия", Россия достроит "Северный поток – 2" в этом году вне зависимости от решения европейской компании.

Работы по укладке труб приостановились в конце декабря 2019-го после того, как президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. Документ ввел санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Последний президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган запустили 8 января.

Allseas же практически сразу прекратила укладку труб "Северного потока – 2", заявив о необходимости дождаться разъяснений по американским рестрикциям. О том, что "Академик Черский" может достроить газопровод, говорилось и ранее. 

Полина ИВАНОВА

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