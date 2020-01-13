Американский газ оказался ненужным

Протесты все чаще звучат в адрес США на фоне политики, которую Вашингтон ведет в отношении России. Дональда Трампа практически берут штурмом – похоже, терпению европейцев пришел конец.

В этот раз свое возмущение выразили австрийцы. Так, глава МИД страны Александер Шалленберг заявил, что санкции американцев против "Северного потока – 2" неприемлемы. Также он намекнул, что Европа не нуждается в дорогом американском СПГ, который пытается навязать президент США.

"У Европы другие интересы", – отметил он в интервью Die Presse.

Шалленберг добавил, что российский трубопровод никак не ущемляет интересов Украины.

Пользователи на заявление австрийцев отреагировали предложением ввести санкции против Америки: "Северный поток – 2" строится на территории Европы, что тут делает Америка? Давайте введем санкции против Америки за добычу сланцевого газа, что вполне может быть обосновано, исходя из экологических норм и вреда природе... Запретим всем миром США добывать сланцевый газ!", "Давайте, давайте, ребята, выражайте протесты, возмущайтесь, наконец-то до вас что-то начинает доходить!".

Ранее в России назвали единственный способ достроить "Северный поток – 2".