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Европейцы осадили Трампа за санкции против "Северного потока – 2"

Наконец-то дошло: европейцы берут Трампа штурмом из-за "Северного потока – 2"
Дональд Трамп. Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американский газ оказался ненужным

Протесты все чаще звучат в адрес США на фоне политики, которую Вашингтон ведет в отношении России. Дональда Трампа практически берут штурмом – похоже, терпению европейцев пришел конец.

В этот раз свое возмущение выразили австрийцы. Так, глава МИД страны Александер Шалленберг заявил, что санкции американцев против "Северного потока – 2" неприемлемы. Также он намекнул, что Европа не нуждается в дорогом американском СПГ, который пытается навязать президент США.

"У Европы другие интересы", – отметил он в интервью Die Presse.

Шалленберг добавил, что российский трубопровод никак не ущемляет интересов Украины.

Пользователи на заявление австрийцев отреагировали предложением ввести санкции против Америки: "Северный поток – 2" строится на территории Европы, что тут делает Америка? Давайте введем санкции против Америки за добычу сланцевого газа, что вполне может быть обосновано, исходя из экологических норм и вреда природе... Запретим всем миром США добывать сланцевый газ!", "Давайте, давайте, ребята, выражайте протесты, возмущайтесь, наконец-то до вас что-то начинает доходить!".

Ранее в России назвали единственный способ достроить "Северный поток – 2".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ЕВРОПА, режим навязанный Европе Соединёнными Штатами после второй мировой войны себя исчерпал. Думайте и ещё раз думайте. Не разберётесь в новой геополитической ситуации, навек останитесь в рабстве США.
Ваша независимость станет ничтожной.
М
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ни чего нового,нынешняя российск пресса выдергивают мнения и голоса из прессы любой страны чтобы наполнить свою страницу хоть какими то новостями,чаще противоречивые,такой нынче бизнес у сми
Гость
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Маяковский -"Голос единицы тоньше писка.Кто ее услышит? Разве жена! И то,если не базаре ,а близко ! " и т д .Очень мудро сказано. Конечно,можно возразить другой пословицей- "Капля камень точит", но слишком долго ждать придется,чтобы увидеть результат.
Гость
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Эти голоса единичные звучат постоянно и США уже перестали обращать на эти мнимые протесты, к сожалению.
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