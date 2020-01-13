Моряки из Поднебесной не боятся санкций

Для прокладки "Северного потока – 2" Россия может использовать опыт китайских специалистов, которые прокладывали коммуникации в акватории Керченского пролива. Такую точку зрения высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Россия в состоянии сама завершить газовый проект после того как швейцарская компания Allseas вышла из игры под угрозой американских санкций, заявил он в интервью ФБА "Экономика сегодня". Однако, по его словам, сроки заметно сдвинутся.

У РФ есть только два судна, которые могут помочь в работе, – это баржа "Фортуна" и "Академик Черский", который находится сейчас на Дальнем Востоке, где проходит переоборудования для работы в Балтийском море. Как считает Фролов, в датских водах можно использовать только "Академика Черского". Но сколько корабль еще пробудет на Дальнем Востоке, точно неизвестно.

Кроме того, переброска "Академика Черского" в воды Балтики повлияет на планы ввода новых месторождений Дальнего Востока. Поэтому, скорее всего, Россия использует "керченский опыт", то есть прибегнет к помощи китайцев. Тогда, на прокладке силового кабеля энергомоста работало именно китайское судно, а Пекин, как известно, американских санкций не боится.

Ранее в России назвали единственный способ достроить "Северный поток".