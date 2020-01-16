Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Северный поток - 2" примет газ через год

"Северный поток - 2" примет газ через год
Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
София раскрыла секрет строительства газопровода и призналась в ошибке с "Южным потоком"

Проект "Северный поток – 2", скорее всего, будет окончательно реализован только в начале 2021 года. Об этом сообщил депутат парламента Болгарии Петр Кынев.

По его словам, в немалой степени в этом виноваты санкции США в отношении швейцарской компании, которая предоставляла для строительства свой морской трубоукладчик.

"Я, как председатель Комитета экономики болгарского парламента, имею доступ к менее открытой для широкого обсуждения информации. Исходя из нее могу прогнозировать, что "Северный поток – 2" наполнится газом не раньше конца этого года или начала следующего", – сказал болгарин в интервью изданию "Газета.ру"

Таким образом, заметил он, строительство "Турецкого потока" будет закончено раньше "СП-2". По его информации, газ по "ТП" пойдет уже к лету текущего года.

Кынев подчеркнул, что газопровод, идущий по дну Черного моря через Турцию, очень важный для Европы проект, и не понимает, почему этого не осознают в Брюсселе.

"Потому что газ, который проходит через Болгарию, идет в европейские страны: Словению, Венгрию и Австрию", – пояснил он.

Также он вспомнил историю с "Южным потоком", который благодаря ЕС провалился, и признал, что "когда ты становишься членом огромного Евросоюза, ты теряешь часть своей независимости".

"Несколько лет назад под натиском и нажимом ЕС мы совершили ошибку. Изначально российская сторона нам предлагала создать "Южный поток" и запустить газ из России в Европу через наш порт в Варне. Но мы упустили шанс и отдали российский газ Анкаре", – констатировал Кынев.

Да, новый трубопровод снова пойдет через Болгарию, но уже на менее выгодных для Софии условиях, добавил депутат.

Напомним, в декабре 2019 года американцы ввели новые рестрикции, которые коснулись и участников строительства "СП-2". В результате, испугавшись ограничительных мер Вашингтона, из Балтики удрал трубоукладчик швейцарской компании Allseas. Теперь Москва ищет ему замену.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Запад впал в ступор после отставки правительства России

Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста

Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей