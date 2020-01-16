София раскрыла секрет строительства газопровода и призналась в ошибке с "Южным потоком"

Проект "Северный поток – 2", скорее всего, будет окончательно реализован только в начале 2021 года. Об этом сообщил депутат парламента Болгарии Петр Кынев.

По его словам, в немалой степени в этом виноваты санкции США в отношении швейцарской компании, которая предоставляла для строительства свой морской трубоукладчик.



"Я, как председатель Комитета экономики болгарского парламента, имею доступ к менее открытой для широкого обсуждения информации. Исходя из нее могу прогнозировать, что "Северный поток – 2" наполнится газом не раньше конца этого года или начала следующего", – сказал болгарин в интервью изданию "Газета.ру"

Таким образом, заметил он, строительство "Турецкого потока" будет закончено раньше "СП-2". По его информации, газ по "ТП" пойдет уже к лету текущего года.

Кынев подчеркнул, что газопровод, идущий по дну Черного моря через Турцию, очень важный для Европы проект, и не понимает, почему этого не осознают в Брюсселе.

"Потому что газ, который проходит через Болгарию, идет в европейские страны: Словению, Венгрию и Австрию", – пояснил он.

Также он вспомнил историю с "Южным потоком", который благодаря ЕС провалился, и признал, что "когда ты становишься членом огромного Евросоюза, ты теряешь часть своей независимости".

"Несколько лет назад под натиском и нажимом ЕС мы совершили ошибку. Изначально российская сторона нам предлагала создать "Южный поток" и запустить газ из России в Европу через наш порт в Варне. Но мы упустили шанс и отдали российский газ Анкаре", – констатировал Кынев.

Да, новый трубопровод снова пойдет через Болгарию, но уже на менее выгодных для Софии условиях, добавил депутат.

Напомним, в декабре 2019 года американцы ввели новые рестрикции, которые коснулись и участников строительства "СП-2". В результате, испугавшись ограничительных мер Вашингтона, из Балтики удрал трубоукладчик швейцарской компании Allseas. Теперь Москва ищет ему замену.

