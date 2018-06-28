ЕС убил "Южный поток" и принялся за "Северный"

В Старом Свете действуют двойные стандарты

Сначала была остановлена прокладка одного газопровода, теперь та же политика ведется против другого. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Он заявил, что Еврокомиссия убила "Южный поток", который увеличил бы разнообразие маршрутов для Центральной Европы. А сейчас она действует так же в отношении "Северного потока", добавил венгерский министр. При этом нет "никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести", отметил Сийярт.

В 2014 г. Россия из-за позиции ЕС прекратила работы по "Южному потоку", который прошел бы по Болгарии, Сербии и Венгрии, чтобы заложить по дну Черного моря новый газопровод в сторону Турции ("Турецкий поток").

"Северный поток – 2" должен протянуться через Балтийское море от побережья России до Германии.

ФРГ, Финляндия и Швеция уже выдали разрешение на его прокладку. А власти Дании решили задержать реализацию проекта. Там считают, что эту идею нужно обсудить на общеевропейском уровне.

Такое заявление прозвучало из Копенгагена сразу, как только в американском Госдепартаменте пожелали, чтобы Евросоюз "самостоятельно приостановил" строительство "Северного потока – 2" или изменил предложенный Россией план создания газопровода.

Некоторые страны не раз высказывались против "Северного потока – 2". Самые яростные противники прокладки этого трубопровода – Украина (в Киеве не хотят потерять доходы от транзита российского газа) и США (в Вашингтоне вынашивают планы по экспорту своего сжиженного газа в Европу).

Не одобряют внедрение российского проекта также Латвия, Литва и Польша. В этих странах считают, что он политический.

В России не раз говорили, что газопровод не является инструментом влияния. Этот проект исключительно экономический, подчеркивал президент РФ Владимир Путин.