Противники российского проекта вовремя ввели ограничения в европейское законодательство

"Северный поток – 2" будет заполнен только наполовину. Такие требования для иностранных экспортных трубопроводов содержатся в Газовой директиве ЕС, и обойти ограничения Россия не сможет. Об этом заявил эксперт по энергетике из исследовательского института "Атлантический совет", профессор Алан Райли.

Он оценил заявку компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG об исключении из принятого в ЕС закона как "смешную попытку", поскольку возможные послабления рассчитаны лишь на уже действующие трубопроводы, и рекомендовал Германии отклонить просьбу РФ, чтобы не выглядеть "безумно".

"Власти Германии не могут с уверенностью говорить, что "Северный поток – 2" уже достроенный газопровод, поскольку он еще не достроен. Если правительство Германии сочтет "Северный поток – 2" готовым, оно вступит в противоречия с целым рядом законодательных положений ЕС", - приводит слова Райли немецкое издание Bild.

Ранее оператор Nord Stream 2 AG обратился к немецкому регулятору с просьбой вывести достраиваемый газопровод из-под запрета заполнять трубу на полную мощность сырьем от одного поставщика. В Федеральном сетевом агентстве подтвердили Bild, что заявка получена и будет рассмотрена до конца мая 2020 года.

Поправки в Третий энергопакет ЕС, направленные против российских проектов, были приняты в мае 2019 года. Законодательство Германии допускает исключения из Газовой директивы ЕС.