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"Северный поток - 2" достроят вопреки санкциям США

"Северный поток - 2" достроят вопреки санкциям США
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Давление извне не помешает завершению проекта

Проект газопровода "Северный поток – 2" достроят, несмотря на давление, оказываемое США. Трезвомыслящие европейцы осознают выгоду дополнительного экспортного маршрута газа. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ. 

По мнению российских дипломатов, включение подобных санкционных положений в американский закон о расходах на оборону является неприкрытым вмешательство в европейские дела. Ряд американских сенаторов и вовсе перешли к прямым угрозам в адрес подрядчиков. Цель всего этого, как считают в МИД РФ, продвинуть на европейский рынок американский природный сжиженный газ. 

В сообщении также отмечается, что подобные действия США являются примером недобросовестной конкуренции, которую прикрывают политизированными лозунгами. 

Ранее стало известно, что газопровод "Северный поток – 2" заполнят лишь наполовину. Такое требование выдвинули в ЕС, изложив положения в Газовой директиве Евросоюза. Обойти эти ограничения, как заявил профессор Алан Райли, эксперт по энергетике из исследовательского института "Атлантический совет". 

Сергей САЗОНОВ

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