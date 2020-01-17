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Западный гигант вступился за "Северный поток-2"

Западный гигант вступился за "Северный поток-2"
Фото: Nord Steram 2/www.globallookpress.com
Американцам могут объявить экономическую войну в Европе

Партнер "Газпрома" англо-голландская компания Shell поддержит "Северный поток-2" несмотря на санкции США. Об этом заявил председатель концерна в России Седерик Кремерс.

По его словам, которые приводит ТАСС, этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе. А компания Shell поддерживает его, поскольку трубопроводный транспорт имеет ряд преимуществ.

"Санкции, которые были введены, – да, они влияют на проект. Они являются причиной того, что проект действительно может быть отложен на какой-то срок", – все же отметил Кремерс.

Ранее швейцарская компания Allseas приостановила работу над укладкой труб из-за угрозы санкций США. Однако в МИД РФ заявили, что несмотря ни на что, трубопровод будет достроен, так как он выгоден России и Европе.

Позицию Москвы разделяют в Берлине, и это неудивительно: "Северный поток-2" соединяет российскую Балтику именно с Германией, которая получит хорошие дивиденды. Однако позиция ЕС по-прежнему непреклонна – максимально ограничить влияние России в Европе.

Александр ИЛЬИН

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