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Озвучены последствия битвы США и Германии за "Северный поток-2"

Озвучены последствия битвы США и Германии за "Северный поток-2"
Фото: dpa/picture-alliance
Зеркальный ответ Берлина на санкции Вашингтона может привести к долгосрочной войне между странами

Ситуация вокруг газопровода "Северный поток-2" до предела обострила противостояние между Германией и США. Дальше возможны два варианта развития событий: или Берлин согласится жить под диктовку Вашингтона, или начнет отстаивать свою самостоятельность, в том числе через контрсанкции. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Ранее американские конгрессмены внесли в оборонный бюджет США расходы на меры против европейских компаний, участвующих в российском проекте "Северный поток-2". Глава Белого дома Дональд Трамп документ еще не подписал. Но сам факт, что в Вашингтоне поддержали такой законопроект, несмотря на возражения Берлина, свидетельствует о том, что США не собираются учитывать мнение европейских партнеров. Своим пакетом санкций они указали Германии на ее место в мире, считает Рар.

"За что санкции? За то, что немцы 50 лет сотрудничают с Россией? За то, что они не хотят отказываться от российского газа в пользу американского сжиженного газа?" - возмутился политолог.

Теперь решение за Берлином. Или он "проглотит" американскую пилюлю, а Вашингтон и дальше не будет учитывать интересы европейцев, или немцы найдут в себе силы дать отпор и объявят контрсанкции в отношении США. Но "Северный поток-2" в любом случае будет достроен, убежден Рар. 

Ранее эксперты предупредили, что "Северный поток-2" станет причиной значительных убытков для США.

Николай ВИКТОРОВ

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