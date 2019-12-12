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Без объявления войны: в Германии жестко ответят США за санкции против "Северного потока-2"

Без объявления войны: в Германии жестко ответят США за санкции против "Северного потока-2"
Фото: www.globallookpress.com
Но дальше разговоров дело не пойдет: ссориться Берлину с Вашингтоном не хочется

Санкции США против газопровода "Северный поток-2" напрямую затрагивают интересы Германии. Об этом американских партнеров предупредил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем нападки извне и экстерриториальные санкции", подчеркнул министр.

Ранее американские законодатели одобрили законопроект, обязывающий Белый дом ввести ограничительные меры против участников проекта "Северный поток-2", пишет RT. Ряд немецких политиков обвинили собственное правительство в том, что оно "капитулировало" перед Вашингтоном. Впрочем, этому нашли объяснение: Германия не хочет лишний раз скандалить с США, поскольку, во-первых, президент Дональд Трамп еще не подписал санкционный пакет, во-вторых, ей это просто не выгодно.

Не стоит ждать от Германии "объявления экономической войны" США, считает немецкий политолог Александр Рар.

"Германия отмалчивается, потому что не хочет напрямую ввязаться в конфликт с Америкой, – сказал он в эфире НСН. – Я не сказал бы, что Германия готова отстаивать свои интересы со всей силой. Америка ей ближе, чем Россия, но баталии с Америкой впереди".  

Ранее американские конгрессмены заложили в бюджет Пентагона расходы на противодействие российским экспортным газопроводам "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
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Сложно отстаивать свои интересы под дулами американских танков, стоящих у тебя во дворе!
США оккупировали 46 стран мира, в которых у них 730 военных баз.
Гость
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Берлин за этот поток до конца будет бороться.
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