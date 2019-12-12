Правительство Меркель сдалось под давлением Вашингтона

Правительство Германии "капитулировало" перед США из-за ситуации, сложившейся вокруг строительства "Северного потока – 2". Об этом заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.

Газопровод, по его словам, важен для немецкой энергобезопасности и "является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС". Попытки сорвать его строительство должны были вынудить правительство канцлера Ангелы Меркель встать на защиту проекта. Теперь ситуация изменилась – Соединенные Штаты связали "Северный поток – 2" с "дестабилизированной ими же" Украиной.

"Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало",

– заявил официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости.

Правительство Меркель, считает депутат, больше не может представлять и отстаивать интересы государства. При этом стабильность Украины никак не связана с другими экономическими проектами, сообщает "Царьград".

Газопровод "Северный поток – 2" должен пройти из России в Германию через Балтийское море. Против строительства выступает Украина, США и некоторые европейские страны – Латвия, Литва и Польша, передает "360".



Ранее в Берлине возмутились тем, что Киев поддерживает американские санкции против газопровода, которые "торпедируют энергетическую политику" Германии, и пообещали принять меры в случае необходимости.

