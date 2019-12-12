Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США подчинили Германию

США подчинили Германию
Фото: www.globallookpress.com
Правительство Меркель сдалось под давлением Вашингтона

Правительство Германии "капитулировало" перед США из-за ситуации, сложившейся вокруг строительства "Северного потока – 2". Об этом заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.

Газопровод, по его словам, важен для немецкой энергобезопасности и "является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС". Попытки сорвать его строительство должны были вынудить правительство канцлера Ангелы Меркель встать на защиту проекта. Теперь ситуация изменилась – Соединенные Штаты связали "Северный поток – 2" с "дестабилизированной ими же" Украиной.

"Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало",

заявил официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости.

Правительство Меркель, считает депутат, больше не может представлять и отстаивать интересы государства. При этом стабильность Украины никак не связана с другими экономическими проектами, сообщает "Царьград".

Газопровод "Северный поток – 2" должен пройти из России в Германию через Балтийское море. Против строительства выступает Украина, США и некоторые европейские страны – Латвия, Литва и Польша, передает "360".

Ранее в Берлине возмутились тем, что Киев поддерживает американские санкции против газопровода, которые "торпедируют энергетическую политику" Германии, и пообещали принять меры в случае необходимости.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей