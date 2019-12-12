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Немцы отомстят США за санкции против "Северного потока – 2"

Немцы отомстят США за санкции против "Северного потока – 2"
Фото: www.globallookpress.com
Дорогой американский СПГ разорит предприятия Германии

Санкции против газопровода "Северный поток – 2", которыми запугивают США, возмутили немцев. Они настаивают на ответных мерах, ведь ограничения американцев сильно навредят энергобезопасности Европы, отметил глава Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп. 

В его интервью для информагенства DPA прозвучал очевидный факт: заокеанская держава пытается остановить запуск топливной магистрали, руководствуясь только собственными интересами. Соединенные Штаты, уверен Шепп, в лице России убирает конкурента – поставщика более дешевого поставщика газа. В то время, как американцы хотят завалить европейский рынок дорогущим сжиженным природным газом (СПГ). 

"США хотят с помощью санкций нарастить поставки своего сжиженного газа в Европу. Между тем Германия нуждается в низких ценах на энергоносители, чтобы позволить своей энергоемкой промышленности выстоять в мировой конкурентной борьбе", – заверил глава AHK, передает TVP.info.

Он добавил, что рестрикции Белого дома в большей степени отразятся именно на Европе, и Германии в частности.

Напомним, санкции против компаний, суда которых участвуют в прокладке труб "Северного потока – 2" и "Турецкого потока", вписаны в военный бюджет США. Документ ждет подписи президента страны Дональда Трампа. Учитывая, что речь идет о целом пакете, то вряд ли рука американского лидера дрогнет. 

Ксения АНДРЕЕВА

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