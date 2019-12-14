На Украине понадеялись, что санкции США остановят проект

В Незалежной обрадовались тому, что в оборонный бюджет Америки внесли пункт о санкциях против "Северного потока – 2". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уверен, что это поможет сорвать запуск газопровода. Россияне же возмутились из-за его слов.

Кулеба, выступая в Вашингтоне, поблагодарил американцев за возможные рестрикции против "Северного потока – 2". Политик считает, что остановка проекта важна для "стратегического баланса в Европе" и ее "энергетической безопасности".

"Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под "Северный поток-2", нужно незамедлительно прекратить свою деятельность",

– цитируют Кулебу РИА Новости.

Читатели RT, прочитав эту новость, призвали отказать Украине в транзите газа.

"Россия должна прекратить с Украиной все переговоры по газу раз и навсегда. В том числе и транзит", "После такого у немцев должны открыться глаза на Украину и возникнуть тошнота", "И эта страна желает стать членом ЕС, удивительно, хоть бы промолчали из приличия", "Закрыть трубу и сказать что так и "було"!", "Мало ли на что надеется. Будет как будет", – отметили россияне.