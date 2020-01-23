Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"

Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали

Несмотря на объявленную "Северному потоку" санкционную войну, газопровод беспрепятственно идет к своей цели. Европейские компании наплевали на ограничительные меры США и возобновили помощь российскому "Газпрому" в строительстве топливной магистрали.

Так, по информации сервиса MarineTraffic, благодаря которому можно отследить передвижения любого корабля, арендуемое шведами с 2015 г. норвежское судно Stril Explorer находится рядом с недостроенным "Северным потоком – 2", передает "телеканал 360". Оно проведет визуальный и технический осмотр, чтобы проверить, в каком состоянии сейчас трубопровода. Проинспектировать крупный объект под водой помогут глубоководные аппараты. 

Напуганные американскими рестрикциями европейские партнеры приостановили работу в конце 2019 г. в территориальных водах Дании. Королевство до последнего тянуло с разрешением на прокладку магистрали. 

Официальных подтверждений данной информации пока нет, уточняет РБК. Издание направило запросы в пресс-службу оператора "СП-2" Nord Stream 2, "Газпрома" и шведской компании, которая использует корабль.  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей