Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали

Несмотря на объявленную "Северному потоку" санкционную войну, газопровод беспрепятственно идет к своей цели. Европейские компании наплевали на ограничительные меры США и возобновили помощь российскому "Газпрому" в строительстве топливной магистрали.

Так, по информации сервиса MarineTraffic, благодаря которому можно отследить передвижения любого корабля, арендуемое шведами с 2015 г. норвежское судно Stril Explorer находится рядом с недостроенным "Северным потоком – 2", передает "телеканал 360". Оно проведет визуальный и технический осмотр, чтобы проверить, в каком состоянии сейчас трубопровода. Проинспектировать крупный объект под водой помогут глубоководные аппараты.

Напуганные американскими рестрикциями европейские партнеры приостановили работу в конце 2019 г. в территориальных водах Дании. Королевство до последнего тянуло с разрешением на прокладку магистрали.

Официальных подтверждений данной информации пока нет, уточняет РБК. Издание направило запросы в пресс-службу оператора "СП-2" Nord Stream 2, "Газпрома" и шведской компании, которая использует корабль.