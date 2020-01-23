Европейцам перекрыли доступ к чистой энергии

Введенные Вашингтоном санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" тормозят переход Старого Света на экологические виды топлива. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Через наши трубопроводы в Европу, включая "Северный поток – 2", мы помогаем Европе также перейти на более чистую энергию. Именно поэтому мы не очень довольны санкциями в отношении "Северного потока – 2", потому что считаем, что это санкции на переход Европы на более экологически безопасные виды топлива", – цитирует ТАСС главу РФПИ.

По его словам, при производстве газа выделяется меньше вредных веществ: на 45% меньше по сравнению с углем и на 30% с нефтью.

"Россия является крупным игроком в нефтегазовой отрасли, крупнейшим мировым игроком на газовом рынке с 25% мировых запасов и 20% мирового экспорта. И мы продолжаем увеличивать добычу газа", – подчеркнул Дмитриев.

Напомним, в конце прошлого года США ввели рестрикции против "СП-2", пригрозив международным участникам проекта новыми ограничениями, если те не прекратят строительство. В результате швейцарская компания Allseas приостановила работу над газопроводом и вывела с Балтики своего трубоукладчика.

Ранее сегодня в районе замороженного строительства в водах Балтийского моря было замечено норвежское судно Stril Explorer , арендуемое шведами, с инспекцией "СП-2".

