Запуск "Северного потока – 2" отсрочен на 2 года
В ближайшие два года Украина может быть спокойна: трубопровод "Северный поток – 2", который нужен России, чтобы поставлять газ в Европу в обход Незалежной, запущен не будет. Об этом заявил директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст, находясь на экономическом форуме в Давосе.
По словам американского деятеля, украинцы должны благодарить Вашингтон – именно его санкции оказались столь эффективными, что отсрочили строительство газопровода на несколько лет и защитили Киев от Кремля, который "политизирует вопрос газа", передает Liga.net. Довольны должны быть и европейцы, считает Хербст, поскольку "Северный поток-2" подарит России возможность шантажировать страны Восточной Европы.
США объявили санкции против компаний, сотрудничающих с РФ при строительстве экспортных трубопроводов. После этого швейцарский трубоукладчик Allseas прекратил работы на объекте, оставив незаконченным участок в 200 километров. России теперь нужно искать другого подрядчика или использовать собственное судно, которое значительно менее мощное.
Ранее в Атлантическом совете США пришли к мнению, что "Северный поток-2" не получится заполнить.
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