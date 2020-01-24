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Запуск "Северного потока – 2" отсрочен на 2 года

Запуск "Северного потока – 2" отсрочен на 2 года
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В США оценили эффективность своих санкций против газопровода

В ближайшие два года Украина может быть спокойна: трубопровод "Северный поток – 2", который нужен России, чтобы поставлять газ в Европу в обход Незалежной, запущен не будет. Об этом заявил директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст, находясь на экономическом форуме в Давосе.

По словам американского деятеля, украинцы должны благодарить Вашингтон – именно его санкции оказались столь эффективными, что отсрочили строительство газопровода на несколько лет и защитили Киев от Кремля, который "политизирует вопрос газа", передает Liga.net. Довольны должны быть и европейцы, считает Хербст, поскольку "Северный поток-2" подарит России возможность шантажировать страны Восточной Европы.

США объявили санкции против компаний, сотрудничающих с РФ при строительстве экспортных трубопроводов. После этого швейцарский трубоукладчик Allseas прекратил работы на объекте, оставив незаконченным участок в 200 километров. России теперь нужно искать другого подрядчика или использовать собственное судно, которое значительно менее мощное.

Ранее в Атлантическом совете США пришли к мнению, что "Северный поток-2" не получится заполнить.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Кото
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Южный поток тоже был сорван усилиями Евросоюза, да зато построили и уже запустили Турецкий поток! Вот теперь американцы постарались с Северным потоком-2, тооько их санкции против России как мёртвому припарки. Его построят, да ещё сжиженный газ в Европу именно Россия поставлять будет, а не США потому, что российский газ будет дешевле американского.
Гость
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Ванную, что газопровод будет запущен в этом году...
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