Австрийцы обвинили страны ЕС в бездействии

О недостаточной поддержке Европой строительства газопровода заявили в австрийской компании OMV, которая является партнером "Газпрома" по "Северному потоку – 2". Свою позицию ее глава Райнер Зеле обозначил на конференции European Gas Conference.

Он напомнил, что в проект были вложены колоссальные деньги. И выразил недоумение по поводу обрушившихся на "Северный поток – 2" санкций, о введении которых Европу, собственно, никто не спрашивал.

"Как это возможно, что вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой", – цитирует его ТАСС.

Европейцы способны лишь много говорить, а по факту практически ничего не делается, подытожил он.

Ранее в США заявили, что запуск "Северного потока – 2" отложат на два года.