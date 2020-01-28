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Европейцев жестко раскритиковали за остановку "Северного потока – 2"

Европейцев разнесли за остановку "Северного потока – 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Австрийцы обвинили страны ЕС в бездействии

О недостаточной поддержке Европой строительства газопровода заявили в австрийской компании OMV, которая является партнером "Газпрома" по "Северному потоку – 2". Свою позицию ее глава Райнер Зеле обозначил на конференции European Gas Conference.

Он напомнил, что в проект были вложены колоссальные деньги. И выразил недоумение по поводу обрушившихся на "Северный поток – 2" санкций, о введении которых Европу, собственно, никто не спрашивал.

"Как это возможно, что вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой", – цитирует его ТАСС.

Европейцы способны лишь много говорить, а по факту практически ничего не делается, подытожил он.

Ранее в США заявили, что запуск "Северного потока – 2" отложат на два года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
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Так вот зачем нужен был суверенитет! :)))))
Продались США за пивко и чипсы, а теперь удивляются "почему нам диктует США!".
Слабоумные хохлы будут также страдать.
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