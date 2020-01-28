Китайцев звать не будут

Газопровод "Северный поток-2" будет достроен российской стороной. Об этом заявила заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в ходе European Gas Conference. Она подчеркнула, что проект завершен на 94%.

"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – цитирует топ-менеджера "Интерфакс".

По ее словам, в 2019 году "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье почти 200 млрд кубометров газа, что немного меньше, чем в 2018-м, но больше, чем в 2017-м.

В компании надеются, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия". 20 декабря швейцарская компания Allseas под угрозой американских санкции прекратила строительство "Северного потока-2" на финальной стадии.

Ранее высказывались предположения, что достроить газопровод помогут китайцы, так как Россия не располагает в данный момент нужными мощностями.